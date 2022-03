Verbod op wegwerpplastic op kantoor en festivals in 2024: óók op kartonnen bekertjes met laagje kunststof

Vanaf 2024 zijn wegwerpbekers of -bestek niet meer toegestaan op kantoor, in de horeca of op festivals, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Oók karton met laagje kunststof mag daar niet meer. Op deze plekken moet men dan herbruikbare borden of bekers gaan gebruiken.

Kartonnen koffiebekertjes, die een laagje van kunststof hebben, mogen dan óók niet meer. Men moet bovendien gaan betalen voor koffiebekers die iemand voor onderweg koopt. Voor consumptie onderweg en afhaal geldt per juli 2023 dat een bedrag betaald moet worden voor plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen, bovenop de prijs voor de koffie of de maaltijd. Verkooppunten mogen hier zelf de prijs voor bepalen. Wel moeten zij herbruikbare alternatieven aanbieden.

Daarnaast gaan in supermarkten sommige plastic verpakkingen die vergelijkbaar zijn met to go verpakkingen ook geld kosten, zoals een voorverpakt broodje of een salade. De maatregelen komen voort uit de Europese Single-Use Plastics richtlijn. In alle Europese lidstaten zijn sinds 3 juli 2021 door deze richtlijn maatregelen genomen om impact op het milieu van de tien meest gevonden plastic wegwerpproducten op stranden te verminderen. Denk aan het verbod op plastic rietjes, plastic bestek en plastic roerstaafjes. Sinds 2017 is het ook verboden om plastic tasjes gratis te verstrekken. ,,En met succes’’, zo verklaart de staatssecretaris. ,,Sindsdien is het aantal plastic tasjes dat in het zwerfafval belandt met 70 procent afgenomen.’’

De CDA-bewindsvrouw benadrukt dat ‘we alleen al in Nederland elke dag 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weggooien, na eenmalig gebruik’. ,,Daar moeten we toekomstige generaties niet mee blijven opzadelen’’, betoogt de bewindsvrouw. Er is volgens haar ‘een ommezwaai nodig van wegwerp naar hergebruik’. ,,Veel ondernemers zijn hier al goed mee bezig. Zo voorkomen we plastic soep, gaan we zorgvuldiger om met grondstoffen en laten we een schonere wereld achter.”

In de regels voor minder plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen is een onderscheid gemaakt tussen consumptie ter plaatse en consumptie onderweg (afhaal en bezorging). Bij consumptie ter plaatse wordt per 2024 herbruikbaar servies het uitgangspunt: de afwasbare koffiemok op kantoor en het bord in de kantine en eethuisjes.

Ook zal met de nieuwe regels vanaf 2023 de rekening voor het opruimen van het zwerfafval op straat, in sloten, rivieren en natuurgebieden van plastic producten worden betaald door de producenten die deze producten op de markt brengen. Dat geldt specifiek voor drinkbekers, voedselverpakkingen, zakjes, wikkels, plastic tasjes, sigarettenfilters, ballonnen en vochtige doekjes. Dit geld wordt verdeeld over overheidsorganisaties die zwerfafval opruimen, zoals gemeenten en provincies. Wel blijft het natuurlijk de verantwoordelijkheid van iedereen om geen afval op straat te gooien.

Volgens de brancheorganisatie van de evenementenbranche VVEM wordt er al langer gewerkt aan het verminderen van plasticafval. Woordvoerder Willem Westermann: ,,Sommige materialen kunnen op het festival zelf alweer worden gebruikt. De meeste andere materialen worden op het festival ingezameld om dan opnieuw te worden gebruikt, zoals allerlei soorten zacht plastic bekers.’’ De branche benadrukt wel dat het ‘extra werk en kosten oplevert’. ,,Maar het lijkt erop dat de bezoekers hier graag aan mee werken.’’

Ook de branchevereniging van de poppodia en -festivals van Nederland VNPF laten weten voorstander te zijn ‘van het tegengaan van zoveel mogelijk troep’. Voorzitter Berend Schans: ,,Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Ik heb nog niet helemaal door of dit nu betekent dat er alleen nog maar met zogenaamde hard cups gewerkt kan worden. Want dat is lang niet altijd de beste oplossing.’’

Zorginstellingen zijn uitgezonderd van het plastic verbod, zo laat de staatssecretaris weten. Alleen wanneer het echt nodig is, kunnen bedrijven ervoor kiezen bepaalde plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen te blijven gebruiken, mits ze 75 tot 90 procent hiervan weer inzamelen voor hoogwaardige recycling. Dat kan door gescheiden inzameling met bijvoorbeeld een retoursysteem, zodat van de grondstoffen weer nieuwe bekers en bakjes gemaakt kunnen worden.

Het verbod op de wegwerpplastics was eerder al aangekondigd, maar komt er nu definitief. De Europese Unie heeft regels om zwerfplastic tegen te gaan en daar komt deze Nederlandse aanscherping uit voort.

Het WWF waarschuwde eerder dit jaar al in een ander rapport voor een sterke toename van het plasticafval in de oceanen in de komende decennia. Zonder actie dreigt deze vervuiling volgens de organisatie te verviervoudigen tegen 2050.

Naar schatting krijgt zo’n 90 procent van de zeevogels plastic binnen en in totaal zijn er 2144 diersoorten die gevolgen ondervinden van het plastic in hun leefomgeving.

Een ruimte meerderheid van de Nederlanders vindt dat wegwerpplastic moet worden verboden. In opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) vroeg onderzoeksbureau Ipsos in februari ruim 500 mensen in ons land wat ze vinden van de stelling ‘plastic voor eenmalig gebruik moet zo snel mogelijk worden uitgebannen’. Daar was 71 procent het mee eens.

Ook in andere landen heeft het WWF de meningen over plastic en regelgeving laten peilen door Ipsos. Een verbod op wegwerpplastic wordt in landen als Argentinië en Australië door ongeveer acht op de tien ondervraagden gesteund. In de Verenigde Staten ligt dat percentage een stuk lager: daar is 55 procent voor een verbod.