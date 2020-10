Verhuizing Tweede Kamer op losse schroeven: knetterende ruzie tussen Arib en Knops

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) is woedend over de ‘ambtelijke mededeling’ waarin Arib laat weten niet te willen verhuizen, zo bevestigen Haagse bronnen aan deze site. De Kamervoorzitter zegt dat er op de nieuwe locatie, het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, te weinig mensen aan het werk kunnen door de afstandsregels vanwege de coronacrisis. Het Haagse Binnenhof staat aan de vooravond van een grootscheepse verbouwing, omdat alle gebouwen – en dus ook de Tweede Kamer – met achterstallig onderhoud kampen. Het parlement zou volgende zomer moeten verhuizen naar het tijdelijke onderkomen , om vijf jaar later terug te keren naar een gerenoveerd Binnenhof.

Onderzoek

Maar die verhuisplannen leiden nu tot knetterende ruzie tussen Arib en staatssecretaris Knops. Die laatste vindt dat het wel degelijk mogelijk is te verhuizen, ondanks corona. Hij wil wel een onderzoek laten doen naar de exacte gevolgen van de coronacrisis voor de manier waarop gewerkt kan worden op de nieuwe locatie. Voor de zomer waarschuwde Arib al dat het tijdelijke pand slechts één ingang heeft en de plenaire zaal daar kleiner is dan in het huidige Kamergebouw.

,,Je spoelt 160 miljoen euro belastinggeld door het putje als je niet verhuist’’, zegt een Haagse bron. In een brief die Knops aan het presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer) heeft gestuurd, waarschuwt hij voor de gevolgen van een eventuele brand in het huidige parlementsgebouw. Bij een grote brand kunnen de Binnenhofbewoners veilig wegkomen, zo is de verwachting, maar het gebouw zelf loopt grote kans verwoest te worden.

Sleuteloverdracht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat Knops een brief heeft gestuurd naar het presidium, maar doet verder geen mededelingen. Arib laat aan de Telegraaf weten ‘dat de discussie over de voorgenomen verhuizing nog gaande is’. ,,November stond als datum al heel lang, maar met corona willen we weten of we ons werk daar wel ongehinderd kunnen doen’’, zegt ze. Volgens Arib is er geen sprake van ruzie met Knops. ,,Natuurlijk hebben we verschillende meningen, maar het gaat in goed overleg.’’