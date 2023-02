Verhuurders in vrije sector mogen als het aan kabinet ligt niet meer vragen wat ze willen voor woning

De plannen voor de maximale huurverhoging zijn onderdeel van een groter pakket aan plannen om huren betaalbaarder te maken. Wie te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koophuis, is aangewezen op de vrije huurmarkt. Daar zijn de prijzen de afgelopen jaren enorm gestegen.



,,Er zijn vrijwel geen huurhuizen meer voor de middeninkomens’’, aldus De Jonge. ,,Dat heeft grote gevolgen voor veel steden waar agenten of leraren geen betaalbaar huis meer kunnen vinden.’’ Om daar iets tegen te doen, gaat voor een groot deel van de huurwoningen in de vrije sector (net als bij de sociale huur) een maximale huurprijs gelden.



Aan de hand van een puntenstelsel waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar oppervlakte en isolatie van een huis, mag slechts een maximumhuurprijs worden gevraagd. Nu geldt dat systeem alleen voor woningen met een huurprijs tot maximaal 808 euro per maand. Het kabinet wil die grens oprekken naar huren tot 1023 euro per maand. Dat bedrag wordt overigens elk jaar iets aangepast.



De verwachting is dat tienduizenden huurwoningen hierdoor goedkoper worden. Huizen die nu duurder zijn dan 1023 euro maar dat niet waard zijn volgens de puntentelling, moeten in huur omlaag. De nieuwe regels gelden niet voor bestaande huurcontracten en gaan pas in zodra er een nieuwe huurder komt. De Jonge had dat liever anders gezien, maar dat bleek juridisch niet haalbaar.