Verhuurverbod voor slecht geïsoleerde huizen, corporaties twijfelen aan haalbaarheid

Dat is onderdeel van een serie plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om de zogeheten verduurzaming van woningen betaalbaar te houden voor iedereen. De komende decennia moeten huizen massaal van het gas af en op andere manieren worden verwarmd. Dat kost veel geld en lang niet iedereen kan dat betalen.

De plannen zijn nog niet allemaal even ver uitgewerkt. Een van de onderdelen is dat slecht geïsoleerde huizen niet meer mogen worden verhuurd vanaf 2030. Met woningcorporaties zijn al afspraken gemaakt om huizen met energielabel E, F en G de komende jaren te verbeteren of te vervangen. Maar het kabinet wil ook particuliere huurders dwingen iets te doen aan tochtige woningen. In Nederland zijn nu nog zo'n 1,5 miljoen huurwoningen die niet voldoen aan de eisen.

,,We studeren nog op de sancties die we kunnen opleggen als er toch slecht geïsoleerde woningen worden verhuurd’’, zegt De Jonge. ,,Mogelijk volgt dan een boete of krijgen huurders automatisch huurverlaging. Hoe dan ook willen we huurders beschermen tegen een te hoge energierekening. Verhuurders hebben een duwtje in de rug nodig om te investeren in isolatie, omdat de opbrengst in de vorm van minder stookkosten immers voor de huurder is en niet voor hen.’’

Overigens komt er een uitzondering voor monumentale huizen waarbij isolatie niet altijd mogelijk is. Verhuurders kunnen wel een beroep doen op subsidieregelingen die in het leven zijn geroepen voor huiseigenaren om woningen beter te isoleren.

Warmtepomp

Onlangs werd al bekend dat het kabinet wil dat huiseigenaren vanaf 2026 verplicht worden ten minste een hybride warmtepomp te laten installeren wanneer zij hun cv-installatie vervangen. Zo wil het kabinet afdwingen dat mensen sneller overstappen op een verwarming die minder of geen aardgas gebruikt. In 2050 moeten vrijwel alle huizen van het aardgas zijn afgesloten.

Om van het gas af te gaan is vaak meer nodig dan alleen de cv vervangen. Zo moeten huizen vaak ook beter worden geïsoleerd en moeten er als het even kan zonnepanelen worden geïnstalleerd om te voorkomen dat mensen een torenhoge stroomrekening krijgen. Dat kost veel geld. Om ervoor te zorgen dat iedereen dat kan betalen, wil het kabinet het makkelijker maken om een lening af te sluiten. Zo kunnen mensen met lagere inkomens vanaf 1 oktober aanstaande geld lenen bij het Warmtefonds van de overheid tegen 0 procent rente.

Daarnaast worden subsidieregels versoepeld. De subsidiebedragen voor isolatie en (hybride) warmtepompen zijn per 1 januari 2022 verhoogd van 20 naar 30 procent bij het nemen van twee of meer maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie van dak en spouwmuren. De Jonge wil dat iemand straks ook voor één isolatiemaatregel al subsidie kan krijgen: ,,Alleen krijgt iemand dan maar 15 procent van de kosten vergoed. Zo hopen we mensen wel te blijven prikkelen zoveel mogelijk te doen.’’

Warmtefonds

Nu al is er via het Warmtefonds voor zo'n 700 miljoen euro aan leningen verstrekt aan huiseigenaren. ,,En dat bedrag zal flink oplopen. Het kabinet is vooralsnog niet van plan een plafond aan te leggen in hoeveel geld er wordt uitgeleend. Dat is nodig om de drempel om te investeren zo laag mogelijk te maken. Lenen via het Warmtefonds is vaak tegen lagere rentes dan bij de bank en met een langere terugbetaaltijd.’’

Twee weken geleden kwam De Jonge ook al met een stel plannen om iets te doen aan de torenhoge woonlasten van mensen. Zo mogen verhuurders in de toekomst voor een woning niet meer vragen wat ze willen, als het aan de minister ligt. Net als bij sociale huurwoningen worden er normen gesteld aan hoe hoog de huurprijs mag zijn bij woningen op de zogeheten vrije markt.

Corporaties twijfelen aan haalbaarheid Woningcorporaties vragen zich af of de nieuwe verduurzamingsplannen voor huurwoningen wel haalbaar zijn. Corporatiekoepel Aedes zegt de ambities van minister De Jonge te steunen, maar plaatst nog wel vraagtekens bij de haalbaarheid. ,,Woningcorporaties zijn al jaren bezig met het verduurzamen van huurwoningen, we hebben daarin grote stappen gemaakt”, zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn. ,,Maar woningcorporaties hebben niet alleen verduurzamingsopgaven, maar ook afspraken over nieuwbouw, betaalbaarheid en leefbaarheid. De stapeling van die opgaven moet optellen tot een logisch geheel.” Om alle huurwoningen sneller te verduurzamen zoals De Jonge wil, is volgens Van Rijn medewerking nodig van alle partijen, ‘van gemeente tot installateur’. ,,En er moet voldoende capaciteit voorhanden zijn. Zo kun je niet versnellen als er niet genoeg hybride warmtepompen zijn, maar ook niet bij gebrek aan installateurs.” Vanuit het bedrijfsleven wordt over het algemeen positief op de plannen voor verduurzaming van woningen, winkels en andere gebouwen gereageerd. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de plannen er goed uitzien. ,,Wel hadden bijvoorbeeld de allerkleinste ondernemers beter mee kunnen worden genomen in de aanpak voor huishoudens en in het nationaal isolatieprogramma.” De ondernemersorganisaties wijzen er daarnaast op dat veel van de voorgestelde stappen nog niet financieel zijn uitgewerkt.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) tijdens de presentatie van zijn plannen om het isoleren van huizen betaalbaar te houden. © ANP

