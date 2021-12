Verlenging van de huidige avondlockdown lijkt onontkoombaar: ‘Nederland stelt steeds uit’

Afgelopen weekeinde zagen bewindspersonen de bui al hangen: dit wordt hem niet. Het 2G-protocol, waarbij ongevaccineerden niet meer welkom zijn bij concerten of in cafés, stuit op te veel verzet in de Tweede Kamer. ,,Er is heen en weer gebeld door ministers”, zegt een coalitiebron. ,,Zo van: gaan we dit doorzetten of niet?”



Nee dus, zo werd geconcludeerd na het schriftelijke vragenvuur uit de Tweede Kamer. Partijen zetten alle seinen op rood voor de bredere coronapas op werk en school, en het controversiële 2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerde of genezen personen toegang krijgen. De ene na de andere fractie betwijfelde nut en noodzaak van de nieuwe regels. De afdronk is zuur voor het kabinet: op deze manier haalden de plannen geen Kamermeerderheid.



‘Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G’, schreef minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) in zijn uitstelbriefje aan de Kamer. De onzekerheden rond de nieuwe omikronvariant gooien extra roet in het eten: ‘Daardoor is politieke steun onvoldoende zeker.’