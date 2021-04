Versoepelen kan, mits we ons gedragen

Het is volkomen terecht om vraagtekens te zetten achter de keuzes van het kabinet. Maar uiteindelijk ligt de oorzaak van het hoge aantal besmettingen niet bij wat Mark Rutte of Hugo de Jonge doen, maar bij ons eigen gedrag. Op Koningsdag was er nog helemaal niets versoepeld. Toch moest burgemeester Femke Halsema van Amsterdam dagjesmensen oproepen om niet meer naar de hoofdstad af te reizen, omdat het er te druk werd. Alsof het een Koningsdag was in een jaar waarin de wereld niet geteisterd wordt door een gevaarlijke pandemie. Toch waren parken overvol met feestende massa’s. Toch moest de politie in veel steden ingrijpen omdat de coronaregels massaal met voeten werden getreden.