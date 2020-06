Versoepeling coronamaatregelen: 100 mensen niet overal meer de grens

Nu mogen er in restaurants en bioscopen nog maar maximaal dertig bezoekers zijn. In de aanvankelijke plannen van het kabinet zou dat aantal per 1 juli worden verhoogd naar 100. Maar die bovengrens wordt nu helemaal losgelaten, bevestigen bronnen berichtgeving van RTL Nieuws. Daardoor kunnen er meer mensen in een gebouw of op een terras bij elkaar komen, mits er voldoende ruimte is om afstand te houden. Niet meer het aantal personen wordt leidend, maar de omvang van de ruimte.