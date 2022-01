Versoepelingen zijn deel Tweede Kamer te min: ‘Waarom niet nog meer open?’

Video Ook nieuwe coronami­nis­ter sceptisch over snel einde lockdown: ‘Er is heel weinig ruimte’

Het OMT en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers zien weinig ruimte om veel te versoepelen later deze week. De aantallen stijgen hard, er is nog veel onzeker over de precieze gevolgen in de ziekenhuizen, stellen ze.

11 januari