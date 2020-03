Vertrouwen in Rutte stijgt gigantisch, driekwart Nederlanders steunt corona-aanpak

De steun voor premier Rutte is enorm gestegen na zijn toespraak van gisteravond. Ook is er veel vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid. Driekwart van de mensen kan zich vinden in de aanpak om Nederlanders gecontroleerd te besmetten met het coronavirus.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel, uitgevoerd na de toespraak. De premier legde gisteravond uit dat de overheid ervoor kiest om het coronavirus gecontroleerd te laten verspreiden onder de Nederlandse bevolking. Op deze manier wordt volgens Rutte niet iedereen tegelijkertijd besmet en raakt het zorgsysteem niet overbelast. Ook wordt dan groepsimmuniteit opgebouwd, zodat ouderen en zwakkeren beter beschermd worden tegen het virus.

De strategie van gecontroleerde besmetting wordt goed ontvangen door mensen in het land. Driekwart (73 procent) zegt zich te kunnen vinden in die aanpak. Ook al maken veel mensen zich zorgen over de uitbraak van het virus, geloven ze dat dit de minst slecht optie is: ,,Het is waarschijnlijk de beste keuze, maar emotioneel gezien vind ik dat moeilijk’’, aldus een ondervraagde.

In de podcast Achter het Verhaal analyseert Peter Winterman de toespraak van de premier:

Staatsman

De premier oogstte niet alleen lof voor de aanpak van de overheid. Er was in talkshows en sociale media ook veel waardering voor zijn eigen optreden. Dit is ook het oordeel van mensen in de samenleving. Driekwart (76 procent) van de ondervraagden is te spreken over de toespraak. Mensen noemen zijn optreden ‘duidelijk’, ‘confronterend maar eerlijk’ en ‘goed uitgelegd’. Rutte wierp zich volgens velen ook op als een echt staatsman en waarderen zijn oproep tot saamhorigheid en solidariteit.

De maatschappelijke steun voor de premier is na de toespraak fors gestegen. Bijna zeven op de tien (68 procent) hebben op dit moment vertrouwen in zijn functioneren. Dit is uitzonderlijk: vóór de coronacrisis schommelde het deel met vertrouwen in hem tussen de 25 en 45 procent. Dat cijfer liep voor de toespraak van gisteravond al op naar 54 procent en stijgt dus nu door naar een unieke hoogte. Ongeveer drie op de tien (29 procent) steunen hem niet. Dat zijn vooral kiezers van de PVV, Forum voor Democratie en in mindere mate de SP.

Kijkcijferrecord

De toespraak van Rutte trok gisteravond een ongekend aantal tv-kijkers. De speech werd door maar liefst zeven miljoen mensen bekeken. Verreweg de meeste mensen (5,4 miljoen) keken via NPO 1, anderen keken via RTL Nieuws en SBS. Ook op deze site werd de toespraak live uitgezonden.

In zijn toespraak vanuit het Torentje kondigde Rutte geen nieuwe coronamaatregelen aan. Hij legde wel uit wat het doel van de overheid is: het coronavirus ‘maximaal controleren’. Dat betekent volgens de premier dat het virus zich ‘beheerst zal verspreiden’ over de bevolking.

Rutte kondigde ook aan dat het kabinet alles uit de kast trekt om bedrijven en werknemers te helpen. ,,We kunnen en zullen onze ogen niet sluiten voor de economische gevolgen van deze crisis. Voor veel bedrijven, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode.’’