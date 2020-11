Vier senatoren stappen uit Forum, exodus gaat door

Dat laat Bob van Pareren weten via Twitter. Hij schrijft: ,,Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen, is niet de onze.”

Ze houden wel hun zetels in de Eerste Kamer en de Provinciale Staten, maar niet onder de vlag van Forum. De partij van Thierry baudet houdt zo nog de steun van Paul Frentrop, Loek van Wely en Johan Dessing. Ook Lennart van der Linden is nog namens Forum actief, al ligt hij als interim-voorzitter wel met Baudet overhoop.

Gisteren werd al een ware exodus ingezet bij Forum toen Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek ook uit de partij stapten.

Pouw-Verweij en Nanninga blijven wel hun politieke functie bekleden, maar onder eigen vlag. Nanninga blijft lid van de Amsterdamse gemeenteraad, de Staten van Noord-Holland en de Eerste Kamer. Ook Pouw-Verweij behoudt haar zetel in de senaat.

Eerdmans en Vlaardingerbroek waren net als Pouw-Verweij kandidaten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, maar zien daar dus van af.

In de verklaring zeggen de vier dat ze geen lid willen zijn van een partij die ‘extremistische opvattingen duldt’. ,,We zijn zeer teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken. Hij stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op. Interne kritiek – die wij altijd hebben geleverd in het belang van de goede naam van onze partij – heeft helaas dus niets opgeleverd.”

Royement

Het massale vertrek is ingegeven door onvrede over het bestuur dat vandaag meldde het royement van Thierry Baudet te willen voorleggen aan de leden van de partij. Het viertal vond dat er genoeg aanleiding was om Baudet direct te royeren wegens ‘wanbestuur’ en vanwege uitlatingen die hij zou hebben gedaan, recent tijdens een diner. Hij zou daar antisemitisme hebben gerelativeerd.

Ook in een aantal provinciale fracties vindt leegloop plaats. De Limburgse gedeputeerde Ruud Burlet stapt uit Forum voor Democratie. Hij blijft wel in het Limburgse provinciebestuur zitten, meldt 1Limburg. De zeven Statenleden van Forum in Limburg blijven bij elkaar, maar maken nog geen keuze. Zij houden vrijdag spoedberaad. Ook in de provinciale fractie van Flevoland stapten gisteravond vijf van de zes leden op, in Overijssel vier van de vijf.