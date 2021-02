Viruswaarheid demonstreert én procedeert (tot vandaag zonder succes)

Viruswaarheid is haast vaker in de Haagse rechtbank te vinden dan op het Malieveld, de beroemde demonstratiestek, even verderop. De anti-corona-actiegroep van dansleraar Willem Engel strijdt al sinds vorig jaar tegen het coronabeleid van dit kabinet. Dat gebeurt op straat, in de media en dus ook in de rechtbank. Kern van de boodschap: het coronavirus is een stuk minder gevaarlijk dan wordt voorgespiegeld, de maatregelen zijn disproportioneel.