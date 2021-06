Voltallige Tweede Kamer stemt in met motie om verplicht eigen risico op 385 euro te houden

Omdat er voorlopig geen nieuw kabinet is, dreigde het eigen risico in de zorg komend jaar tot boven de 400 euro op te lopen. In 2018 werd het eigen risico bevroren op 385 euro, maar dat gold tot het einde van deze kabinetsperiode. Voor komend jaar was dus nog niets geregeld. Daar komt nu verandering in: de voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de SP, waarin het kabinet wordt opgedragen om het verplicht eigen risico in 2022 op 385 euro te houden.