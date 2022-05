Voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk ziet af van terugkeer

Van Dijk vertrok in februari uit de Tweede Kamer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in de privésfeer. Maar na het opstappen van Lilianne Ploumen als Kamerlid en politiek leider was hij de eerste die in aanmerking kwam om de vrijgekomen zetel in te nemen. Hij had tot 24 mei de tijd om daarover te beslissen.