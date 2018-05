Voorvechter mensenrechtenwet in Kamer: Magnitski is gedood omdat hij mijn advocaat was

Browder vertelt hoe hij achter corruptie kwam bij zijn investeringsbedrijf, hoe hij een Russische advocaat, Magnitski, inhuurde om de zaak te onderzoeken. Dat die er achter kwam dat Russische functionarissen bedrijven van Browder gebruikten om illegaal 230 miljoen dollar aan belasting terug te krijgen. En dat Magnitski daarop werd gearresteerd en gemarteld om zijn verklaring in te trekken.



,,Hij zat met 14 gevangenen in een cel met zes bedden, waar het licht 20 uur per dag aan bleef om te voorkomen dat ze zouden kunnen slapen. Het toilet was een gat in de grond”, vertelt Browder. ,,Hij werd ziek en zou geopereerd worden. Maar ieder verzoek voor medische zorg werd genegeerd of geweigerd. Toen hij van de ene naar de andere gevangenis werd overgebracht, werd hij niet naar de ziekenboeg gebracht, maar in een isolatiecel gestopt. Daar werd hij doodgeslagen door bewaarders met wapenstokken.”



Sindsdien staat het leven van Browder in het teken van gerechtigheid voor de dood van Magnitski. Hij dacht dat de zaak in Rusland tot veroordelingen zou leiden. ,,Maar Vladimir Poetin zorgde ervoor dat iedereen werd vrijgesproken.”



Daarom richtte hij zich tot de VS. In 2012 werd daar de eerste Magnitski-wet aangenomen. De wet houdt in dat mensen die verdacht worden van het schenden van mensenrechten, op een lijst worden geplaatst. Zij kunnen niet meer vrij naar het land reizen en hun tegoeden in het land worden bevroren. Na de VS volgden Estland, Canada, Litouwen, Letland en Groot-Brittannië.