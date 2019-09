Voorwaarde premier Rutte voor extra onderwijsgeld valt verkeerd: ‘Dit is pure chantage’

videoHet kabinet is bereid te kijken of er volgend jaar eenmalig extra geld naar leraren kan. Premier Mark Rutte stelde daar wel een voorwaarde aan: eerst moet het basisonderwijs een nieuwe cao afsluiten. De onderwijsbonden noemen dat ‘pure chantage’.

Tijdens de laatste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen zei Rutte dat het terugdringen van het lerarentekort ‘een topprioriteit’ is. Hij benadrukte, net als verantwoordelijk minister Arie Slob, dat er 285 miljoen euro beschikbaar is voor de leraren-cao.



Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher is dat ‘een sigaar uit eigen doos’ omdat het gaat om geld voor de loon- en prijsbijstelling. Rutte: ,,Dat is nog niet terug te zien in de loonstrookjes. Dat geld ligt nu dood op de plank. Sluit een cao, er is heel veel geld beschikbaar. Kabinet kijkt wat er incidenteel mogelijk is voor 2020.”

Quote Je laat de koning verdorie uitspreken dat het een nijpend probleem is en nu gooi je het bij ons over de schutting Liesbeth Verheggen, Algemene Onderwijsbond

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen © ANP/Bart Maat

Onbespreekbaar

Dat schiet de onderwijsbonden in het verkeerde keelgat. ,,Dit is pure chantage”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb). ,,We hebben als bonden en werkgevers al geconcludeerd dat het budget onvoldoende is voor een cao en een gezamenlijke claim neergelegd van 430 miljoen. Dit is onbespreekbaar.”

De schoolbesturen, verenigd in de PO-Raad, noemen Ruttes voorwaarde ‘een flauw voorstel’. ,,De sector wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Van incidenteel geld kun je goede dingen doen zoals meer zij-instromers opleiden, maar je kunt er níet structureel hogere salarissen van betalen”, weet voorzitter Rinda den Besten. ,,Leraren worden blij gemaakt met een dode mus.”

Toen AOb-voorzitter Verheggen koning Willem-Alexander dinsdag hoorde zeggen dat het lerarentekort ‘een topprioriteit’ is, dacht ze: dit komt goed. ,,Ik voel me nu ontzettend gepakt. Je laat de koning verdorie uitspreken dat het een nijpend probleem is en nu gooi je het bij ons over de schutting.”

Zekerheid

Ook CNV-Onderwijs reageert ontstemd. ,,Wat ons betreft spreken we moeten een goede cao af, maar extra incidenteel geld helpt niet bij het dichten van de loonkloof en het verminderen van de werkdruk”, stelt bestuurder Jan de Vries. ,,Onderwijspersoneel heeft behoefte aan zekerheid en wil niet jaar in, jaar uit bedelen om voldoende geld.”