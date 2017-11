Vragenuurtje over Sint-Maarten, arme kinderen en onbenut scholingsgeld

Wahine (15) is een van de jongste kan­di­daat-raads­le­den van Nederland

13:08 De 15-jarige Wahine Wisse uit het Zeeuwse Reimerswaal wil dolgraag de politiek in. De eindexamenkandidaat havo staat inmiddels achtste op de lijst van kandidaat-raadsleden bij de CDA. En ze heeft veel meer ambities, want ze wil ook nog de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. Voor nu is ze in ieder geval één van de jongste kandidaat-raadsleden van Nederland.