Vreemd maar waar: vertrek van Hiddema zou Rutte wel eens heel erg kunnen helpen

Als de voltallige oppositie het kabinet volgende week wil wegsturen vanwege de toeslagenaffaire kunnen Rutte en zijn ministers in theorie ‘gered’ worden door het vertrek van Theo Hiddema. Zo zou Forum voor Democratie onbedoeld het kabinet in het zadel houden.

Dat zit zo. Er is geen twijfel over mogelijk dat tijdens een debat over de toeslagenkwestie een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen het kabinet, GroenLinks heeft die al aangekondigd. Dan komt het aan op een hoofdelijke stemming. Tot het vertrek van Hiddema had de oppositie 75 zetels, net als de coalitie. Maar omdat Forum de zetel van Hiddema tot nu toe leeg laat, is de oppositie met 74 en dus in de minderheid.

In principe kan de regering dan, met steun van de coalitiepartijen, gewoon doorregeren. Of het dat wil (en of coalitiepartijen dat willen) is de vraag. Maar theoretisch kán het dus wel.

Volledig scherm Eerste-Kamerlid Paul Frentrop mág de zetel van Hiddema overnemen. © Hollandse Hoogte / ANP Forum heeft namelijk de grootste moeite en aarzeling om de zetel van Hiddema gevuld te krijgen. Eerst was Susan Teunissen aan de beurt, maar die is allang met ruzie bij de partij vertrokken. Daardoor mocht partijoprichter Henk Otten, maar die vertrok ook al lang geleden met ruzie. Na een lange wachttijd bedankte hij, ook omdat hij vanuit de Eerste Kamer nu een eigen partij bestiert.

Daarom is het nu de beurt aan Paul Frentrop, een vertrouweling van Baudet. Maar Frentrop is momenteel ook al Eerste Kamerlid, fractievoorzitter bovendien, en geeft nog geen sjoege. Hij zou namelijk door een overstap zijn zetel in de senaat verliezen.

Frentrop houdt zich onbereikbaar en een woordvoerder van de partij zegt ‘totaal niet te weten’ wat het plan is. Zo lijkt de zetel leeg te blijven tot de verkiezingen. En dat zou het kabinet dus goed kunnen uitkomen.

