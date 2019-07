VVD: Alle huisartsen moeten melden hoe ze over euthanasie denken

Iedere huisarts moet aan patiënten laten weten hoe hij of zij denkt over euthanasie vóórdat de patiënt en de arts met het vraagstuk te maken krijgen. Dat wil regeringspartij VVD regelen.

Quote Ik zou willen dat iedere Nederlan­der van zijn huisarts weet of die bereid is euthanasie toe te passen of niet Ockje Tellegen Het komt nu nog te vaak voor dat mensen bij een verzoek om euthanasie worden verrast omdat hun huisarts daar niet aan wil meewerken om hem of haar moverende redenen. Dat moet anders, vindt de VVD: vooraf moeten huisarts en patiënt van elkaar weten hoe ze denken over een vrijwillig levenseinde. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wil dat CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) daar na de zomer werk van maakt.



Tellegen zet de politiek gevoelige discussie met haar christelijke coalitiegenoten ChristenUnie en CDA hiermee op scherp. Ze doet haar voorstellen in een interview met deze site, dat morgen verschijnt.

Coalitie

Hoewel Tellegen zich realiseert dat er in deze coalitie geen fundamentele veranderingen kunnen komen in de euthanasiewetgeving, meent zij dat er in de praktijk nog veel verbetering mogelijk is. Het liberale Kamerlid ziet die kansen in het wegnemen van onduidelijkheid over euthanasie in de relatie huisarts-patiënt.

Tellegen: ,,Ik zou willen dat iedere Nederlander van zijn huisarts weet of die bereid is euthanasie toe te passen of niet. Euthanasie is geen recht dat je kunt opeisen, maar ik vind wel dat je je huisarts mag vragen bekend te stellen of die er eventueel toe bereid is of er principieel op tegen is.”

Aantekening

De relatie op het gebied van het levenseinde moet wederkerig zijn. Zo moet ook de huisarts weten waar hij aan toe is. ,,Ik wil heel graag dat jouw huisarts in zijn dossier van jou een aantekening heeft, een tabje waarin staat wat je wensen zijn ten aanzien het levenseinde.”

Tellegen onderkent dat zoiets een lastig gesprek oplevert. Maar dat is het waard, stelt ze. ,,Hoe moeilijk ook, is dat veel beter dan om vijf voor twaalf als het vaak te laat is. En er allemaal kunstgrepen moeten worden uitgehaald om iemand waardig te laten sterven.”