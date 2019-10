VVD: Elke thuiszorgmedewerker moet Nederlands spreken

Sinds 2015 zijn de gemeenten verplicht (huishoudelijke) ondersteuning te bieden aan kwetsbare burgers. Volgens een woordvoerder van ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, stellen zij vaak scherpe kwaliteitseisen. Ook legt nieuwe wetgeving kersverse thuiszorgaanbieders verder aan banden.



,,Wij zijn het ermee eens dat het een vereiste is dat je goed kunt communiceren met de cliënten waar je over de vloer komt”, aldus de zegsman. ,,Maar je kunt het ook omkeren: soms is het juist prettig dat cliënten met een migratieachtergrond in het Arabisch kunnen worden aangesproken. We zien in ieder geval bij bedrijven die mensen uit Spanje of Portugal halen, dat deze mensen als eerste wat Nederlands wordt bijgebracht. Zo kunnen ze cliënten ook helpen met de dagelijkse dingen in het leven.”



Het liberale Kamerlid, eerder wethouder in Rotterdam, wil aan minister De Jonge (Volksgezondheid) overlaten hoe hij fikst dat een basisniveau Nederlands de norm wordt bij het aannemen van iedere thuiszorgmedewerker. Een verbod op buitenlandse thuiszorgbedrijven ligt niet voor de hand, omdat de open Europese markt Poolse en Bulgaarse ondernemers gewoon toestaat hier te opereren. Zij kunnen ook makkelijk huishoudelijk personeel meenemen dat geen Nederlands spreekt.



Laan: ,,Een taaleis voor de huishoudelijke hulp hoeft niet per se bij een wet te worden ondergebracht. Ik denk bijvoorbeeld eerder aan het opzetten van een keurmerk. Zo van: ‘Binnen deze thuiszorgorganisatie spreekt iedere medewerker Nederlands’. Dan weten cliënten of gemeenten waar ze aan toe zijn als dat predicaat ontbreekt, en kunnen ze voor een andere partij kiezen.”