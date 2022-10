VVD en CDA willen lange energiecontracten met vaste tarieven terug: ‘We moeten huishoudens beschermen’

Kamerleden willen ophelde­ring van Kamervoor­zit­ter Bergkamp in zaak-Arib

Voorzitter Vera Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer moeten voor maandagmiddag 13.00 uur opheldering geven over hun aanpak van een extern onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat vragen Kamerleden in een brief die deze redactie in bezit heeft.

1 oktober