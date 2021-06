VVD en D66 werken aan regeerakkoord, andere partijen willen niet zomaar ‘tekenen bij het kruisje’

VIDEO Formatie maakt tussenstap: Rutte en Kaag gaan samen eerste aanzet tot regeerak­koord schrijven

21 juni De door informateur Mariëtte Hamer gehoopte doorbraak in de formatie is er maandag niet gekomen. In plaats daarvan komt er waarschijnlijk een tussenstap, waarbij Mark Rutte en Sigrid Kaag samen een basisstuk gaan schrijven. Als dat over een aantal weken af is, kunnen andere partijen intekenen om verder te onderhandelen.