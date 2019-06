VVD’er Dijkhoff: Nadenken over rekeningrijden

Automobilisten betalen momenteel hun deel via de pomp, zegt Dijkhoff in de politieke podcast Betrouwbare Bronnen. ,,Hoe meer je rijdt, hoe meer je tankt, hoe meer je betaalt." Die inkomsten vallen echter weg als mensen overstappen op een stekkerauto. ,,Als dat niet meer via de pomp gaat, moeten we nadenken over hoe dat dan wel moet", zegt hij. ,,Je moet een manier vinden om ook elektrische rijders hun fair share te laten betalen.”



Volgens Dijkhoff is rekeningrijden voorlopig nog niet nodig. Maar binnen de partij wordt gewerkt aan een plan voor de verkiezingen van 2021. Het wordt in ieder geval geen spitsheffing, laat de VVD-voorman weten. ,,Heel veel mensen moeten gewoon op die tijd in de auto zitten. Eigenlijk is het dan gewoon een lastenverhoging, want ze hebben geen keuze.”