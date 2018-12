VVD’er trekt omstreden anticonceptie-plan ontwikkelingslanden in

Van Haga legde zijn amendement, waar ook de handtekening van D66-Kamerlid Achraf Bouali onder stond, in de media uit in termen als ‘rendement’ en ‘geboortebeperking’. Vaccinaties en het bestrijden van honger kwamen in de uitleg van de VVD’er op het tweede plan.



Die uitspraken vond Bouali ‘rabiaat’ en hij trok zijn steun in. Samen met CDA-Kamerlid Anne Kuik kwam hij vervolgens met een eigen amendement, op basis van de tekst die Van Haga opstelde. Daarin werden zinnen over keuzevrijheid en voorlichting voor meisjes en vrouwen toegevoegd, om te voorkomen dat het amendement kon worden uitgelegd als plan voor geboortebeperking.



In het debat over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waar beide amendementen vorige week werden besproken, zei minister Sigrid Kaag nog te hopen dat er één amendement zou komen, want ‘de inhoud is vergelijkbaar’.



Volgens de VVD zijn de drie Kamerleden nog met elkaar om tafel gegaan, maar kwamen zij niet tot overeenstemming. Daarop trok Van Haga zijn amendement in. De VVD-fractie zal vanmiddag voor het amendement van de andere coalitiepartijen stemmen.