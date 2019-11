VVD-fractievoorzitter Dijkhoff krijgt elk jaar wachtgeld na rol in vorig kabinet: ‘Het is uitgesteld loon’

De wachtgeldregeling is in het leven geroepen voor politici die plotseling hun baan verliezen, bijvoorbeeld na verkiezingen of bij het vallen van een kabinet. Hoewel Dijkhoff gewoon recht heeft op de vergoeding, zien andere parlementariërs geregeld af van de regeling.



Dijkhoff ontvangt sinds zijn terugkeer in de Kamer in 2017 elke maand wachtgeld. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de VVD’er een procent extra plus nog eens 0,3 procent er bovenop per VVD-zetel krijgt. In totaal is dat goed voor een toeslag van 10,3 procent.



Ook krijgt Dijkhoff, omdat hij in het vorige kabinet tweeënhalf jaar staatssecretaris van Asiel én kortstondig (een maand) minister van Defensie was, ruim drie jaar lang een opgehoogd salaris naar bewindspersonenniveau. Vooral die ministerpost levert hem veel op, anders had Dijkhoff een half jaar minder wachtgeld ontvangen, evenals een lagere vergoeding.



De VVD-fractievoorzitter incasseert nu circa 37.000 euro per jaar aan wachtgeld, tot en met juli 2019 was dit in totaal 66.000 euro, blijkt uit de documenten. Dat komt bovenop de 115.000 euro per jaar - en toeslagen - die Dijkhoff toch al ontvangt voor zijn fractievoorzitterschap.