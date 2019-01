VVD heeft gasdossier zelf verpest

De VVD trapt de verkiezingscampagne richting Provinciale Statenverkiezingen af met een verkapt dreigement: het kabinet zou wel eens kunnen vallen over het Klimaatakkoord. Het klinkt heel dreigend, maar wie goed luistert naar wat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt, ziet dat het wel meevalt. De partij onderschrijft nog steeds de afspraak om de CO2-uitstoot de komende jaren fors terug te dringen. Alleen over de manier waarop, zijn de regeringspartijen het nog niet eens. Volgens VVD-leider Mark Rutte komen ze er wel uit.



Natuurlijk heeft Dijkhoff gelijk dat we de voorstellen van de zogeheten klimaattafels niet een op een moeten overnemen. Het zou toch wat zijn als allerlei belangengroepen een dictaat kunnen opleggen aan de belastingbetalers over hoe ze bijvoorbeeld uit hun benzine- of dieselauto moeten worden gedwongen. Daar gaat de Tweede Kamer over. Die is immers democratisch gekozen, niet de Vereniging Elektrische Rijders. Wat echter steekt, is dat de VVD zegt de gewone man te willen beschermen tegen ‘klimaatdrammers’. Maar de zorgen die veel burgers nu hebben over hoe ze straks hun huis moeten verwarmen, zijn toch echt mede door de VVD veroorzaakt. De hele discussie over hoe we aan de afspraken van het Parijse Klimaatakkoord moeten voldoen, is onnodig ingewikkelder geworden nadat VVD-minister Erik Wiebes besloot de Groningse gaskraan versneld dicht te draaien zonder dat er al een alternatief is. Iedereen over op elektriciteit klinkt mooi, maar het huidige elektriciteitsnet kan het nu al niet aan, bleek vorige week nog. Laat staan als we straks ook nog allemaal elektrisch moeten koken en verwarmen. En een stikstoffabriek die het mogelijk maakt dat we op buitenlands gas kunnen stoken, had er al kunnen staan als de voorganger van Wiebes, VVD-minister Henk Kamp, niet jaren had volgehouden dat de gaskraan niet verder dicht kon en eerder een vergunning was afgegeven. Het hele gasdossier is mede door Dijkhoffs VVD een puinhoop geworden.



Het is prima als je je als partij in verkiezingstijd wilt profileren. Maar alleen wijzen naar anderen, voedt het cynisme onder kiezers. Alsof die hier niet zo doorheen prikken.