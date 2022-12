VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zwaar beveiligd

Ellian krijgt sinds enkele maanden zware beveiliging van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de politie. Over de aard van de dreiging doet het Kamerlid geen uitspraken. ,,Daar kan ik niks over zeggen.”

Kritisch

Ellian heeft onder meer justitie en rechtspraak in zijn portefeuille. In het verleden stelde hij kritische vragen over het vervoer van zware criminelen vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, de strengst bewaakte penitentiaire inrichting van het land. Dat vormt volgens Ellian een groot risico op ontsnappingen. Begin december stelde hij nog vragen over de vertraging van de bouw van een nieuwe EBI in Vlissingen.