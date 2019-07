VVD-Kamerlid Van Haga op snelweg gepakt met te veel alcohol op

VVD-Kamerlid Wybren van Haga is vorige week achter het stuur gekropen terwijl hij te veel had gedronken. Hij liep op snelweg A4 tegen de lamp bij een controle.

Van Haga bevestigt het voorval aan deze site, na eerdere berichtgeving van de Telegraaf. ,,Knap waardeloos. Ik had twee wijntjes gedronken en te weinig gegeten’’, zegt hij. Bij de controle bleek dat hij een alcoholpromillage van 0.6 had (0.5 is de grens voor ervaren rijders).

De VVD’er kreeg een rijverbod opgelegd. ,,Ik mocht twee uur niet rijden en zal nog wel een boete krijgen. Maar er is geen sprake van dat ik mijn rijbewijs kwijtraak of een cursus moet volgen. Ik geef wel toe: het is natuurlijk niet de bedoeling en ik raad iedereen af om met alcohol op in de auto te stappen.’’ Een ding weet Van Haga zeker: hij stapt niet meer met alcohol op achter het het stuur.

Panden

Van Haga kwam al eerder negatief in het nieuws omdat bij zijn start als Kamerlid ophef ontstond over panden die hij verhuurt in Amsterdam. In acht van de 77 panden woonden te veel huurders. Dat was in strijd met de huurregels.

Na een intern integriteitsonderzoek van maar liefst vier maanden werd duidelijk dat Van Haga, het 76ste Kamerlid van de coalitie, kon blijven als hij stopte als ondernemer. Hij had ‘niet ernstig verwijtbaar’ gehandeld.