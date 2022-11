VVD: Minister Dijkgraaf moet méér doen tegen toestroom buitenlandse studenten

Een wetsvoorstel dat het aantal internationale studenten moet beperken, werd door Dijkgraaf in juni ingetrokken. ,,De minister wil eerst nadenken, als een soort bedachtzame professor, en een toekomstvisie maken. Ik heb daar nog niet eens een opzet van gezien. En ondertussen zie je de universiteiten vollopen.”



Zij vreest dat universiteiten daardoor komend collegejaar opnieuw worden geconfronteerd met de gevolgen van de grote toestroom van studenten uit het buitenland. Van der Woude wijst op het grote gebrek aan huisvesting voor alle buitenlandse studenten, met name in de grote steden. Ook zitten collegezalen vaak ramvol en is er niet genoeg ruimte in laboratoria en andere practicumruimtes. Opleidingen met een fixus, een soort loting, zitten soms al vol met alleen studenten uit het buitenland. ,,Nederlandse studenten worden gewoon weggeconcurreerd door internationale studenten.”



Van der Woude wil woensdag, als de Kamer debatteert over de onderwijsbegroting, opheldering van Dijkgraaf. Het is saillant dat een coalitiepartij met fundamentele kritiek komt op een minister. ,,Het is gewoon heel stil”, stelt het VVD-Kamerlid.