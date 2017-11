VVD: Minister moet meer werk maken van buitenlandse handel

Het vorige kabinet combineerde voor het eerst buitenlandse handel met ontwikkelingssamenwerking. Lilianne Ploumen was de eerste minister die daarbij Nederland als zowel koopman als dominee in het buitenland aan de man moest brengen. Zo kunnen bijvoorbeeld zaden die met minder water ook groeien voor een ontwikkelingsland hulp betekenen, terwijl het Nederlandse bedrijf dat de zaden veredelt er winst mee kan maken.



Het VVD-Kamerlid organiseerde recent een rondetafelgesprek met Nederlandse bedrijven, waaruit bleek dat zij van de overheid op bepaalde punten een steuntje in de rug verwachten. Zo worden regelmatig handelsakkoorden met landen gesproken. Becker: ,,Moet ieder bedrijf dan zelf die tekst doorspitten om te kijken wat dat voor hun product in een bepaald land betekent?”



Ook ziet Becker nog te vaak dat regio’s in Nederland zelf een handelsmissie naar een bepaald land op poten zetten, terwijl er ook vanuit het ministerie handelsmissies worden georganiseerd. Volgens haar is het beter de krachten te bundelen. ,,Dan kunnen we ons ook meer richten op onze topsectoren als energie, logistiek, agro en voedsel.”