VVD wil harder optreden tegen autoverkopers die sjoemelen met kilometerstanden

De VVD reageert daarmee op commotie die is ontstaan in Salland. Autobedrijf Jonkman uit Raalte verkocht Volvo’s met een kilometerstand waarmee was gesjoemeld, onthulde het tv-programma Opgelicht?! vorige week. Sommige auto’s bleken in werkelijkheid tienduizenden kilometers meer gereden te hebben en dus veel minder waard te zijn. De eigenaar ontkent tegenover deze krant dit zelf te hebben gedaan, maar erkent wel dat de tellers niet klopten en dat hij daar verantwoordelijk voor is.



Volgens Martin Huisman van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) – een initiatief van onder andere Bovag, ANWB en RAI Vereniging – kunnen foute autoverkopers nu alleen vervolgd worden, als ze op heterdaad worden betrapt bij het veranderen van de kilometerstanden. De wet die dit mogelijk maakt, is in 2014 ingegaan. ,,Daarom zijn er de afgelopen jaren maar vier rechtszaken geweest. Bewijs maar eens wie de standen veranderd heeft. Ik kan me voorstellen dat dit voor de politie onbegonnen werk is.’’