VVD wil nog steeds niet regeren met PVV

Volgens Becker berust het op een misverstand dat de VVD voor het volgende kabinet moet kijken naar partijen als de VVD of Forum voor Democratie, vanwege eventuele overeenkomsten in het Europese vreemdelingen- en asielbeleid. ,,Deze partijen zijn totaal niet realistisch. Die hebben maar één voorstel, dat is een nexit. Uit de Europese Unie. Dat is heel schadelijk voor Nederland.”

Over de PVV alleen zei het liberale Kamerlid: ,,U moet ook niet vergeten: de PVV doet verschrikkelijke uitspraken over hele groepen in Nederland die worden weggezet. De-islamisering en ‘minder, minder'. Daar gaan wij niet mee regeren.”

Premier Rutte schreef in 2017 al tijdens de formatie aan de toenmalige formateur Tjeenk Willink dat de VVD niet met de PVV in zee wil om twee redenen, náást de minder-Marokkanenuitspraak van leider Geert Wilders. Ook omdat de PVV brak met CDA en VVD tijdens het kabinet Rutte-I over bezuinigingen. En omdat Wilders met uitspraken over ‘neprechters’ en ‘nepparlement’ de rechtstaat zou ondermijnen.

