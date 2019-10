VVD zet Van Haga uit partij om behouden zetel

Van Haga bleef twee weken dubben nadat hij de partij was uitgezet. Hij sprak van een ‘duivels dilemma’, maar koos uiteindelijk om toch in de Tweede Kamer te blijven. Hij heeft de afgelopen tijd onderzocht of hij zich vanaf die plek zou kunnen blijven inzetten voor ondernemers. ,,Opgeven is voor mij geen optie nu mijn missie nog niet is volbracht”, verklaarde Van Haga in een brief aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.