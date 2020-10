Waarom Forum daalt in de peilingen (en de PVV juist niet)

Volgens Kanne won FvD eerder doordat hij als eerste erin slaagde het thema ‘klimaat’ te ‘politiseren’ als fel tegenstander. Nu gooit de coronacrisis echter roet in het weten. De VVD stijgt sindsdien, terwijl de machinerie van Forum hapert.



De PVV is volgens Kanne zichtbaarder geweest voor kiezers dan Forum, maar wat nog ingewikkelder is voor Baudet: zijn achterban is verdeeld over hoe streng de maatregelen zouden moeten zijn.



40 procent van de FvD’ers zegt een strengere aanpak te willen dan het kabinet nu doet, terwijl 48 procent juist een lossere aanpak wil. Bij de PVV is dat overzichtelijker (72 procent voor strenger, 23 voor losser).



Het deel van de FvD’ers dat strengere maatregelen wil, dat ‘beschermd wil worden’, stapt daarom wellicht over naar de PVV. ,,Baudet ziet het coronavirus als een gewone griep en wil de maatregelen loslaten, en biedt de achterban – die overwegend 50-plus is – deze bescherming dus niet. De PVV en Wilders, die überhaupt een sterker profiel heeft op het issue gezondheidszorg, lijken die wel te bieden.”



Opleidingsniveau speelt hierbij een belangrijke rol, zegt Kanne. Lager opgeleiden staan in mindere mate achter het coronabeleid van het kabinet dan hoger opgeleiden. De lager opgeleiden willen vooral strengere regels (maar liefst 77 procent tegenover 70 procent van de hoger opgeleiden) ,,We zien nu voor FvD dat het aandeel lager opgeleiden in de achterban daalt, zij zoeken hun heil bij PVV of VVD”, aldus Kanne.