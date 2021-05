Waarom gewenste snelle formatie waarschijnlijk niet gaat lukken

Een kabinet voor de zomer. Het zou mooi zijn als dat lukt, zei VVD-leider Mark Rutte. Daarmee was hij al net iets voorzichtiger dan zijn D66-kompaan Sigrid Kaag die de ambitie eerder die dag had uitgesproken. ,,Het land wil dat we vaart maken, dat we voor de zomer een nieuw kabinet hebben’’, zei ze na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer.



De vraag is hoe reëel dat streven is. Het is vandaag 65 dagen geleden dat de stembussen sloten. En de formatie is eigenlijk pas deze week begonnen. ,,Iedereen weet dat dit volstrekt onrealistisch is’’, zegt een geïrriteerde coalitiebron. ,,Kaag wil alleen maar daadkracht uitstralen.’’