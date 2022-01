Waarom kan Nederland niet open, net als Denemarken? ‘Ze lopen drie weken op ons voor’

‘Modellen kloppen niet, lees je weleens in de krant’

Van Dissel stelt dat er grote verschillen zijn tussen landen die kampen met de omikrongolf en dat het daarom niet eenvoudig is om zomaar buitenlandse data over te nemen in de Nederlandse prognoses. ,,De modellen kloppen niet, lees je dan weleens in de krant. Maar een model is zo goed als de aannames die erin gaan. En het beeld wisselt in diverse landen. Dan maakt het nogal uit waar je vanuit gaat.”



De VS heeft nu bijvoorbeeld last van een flinke toestroom naar de ziekenhuizen, die overtreft eerdere golven. ,,Ook in Israël zie je dat beeld nu: een toename van IC- en ziekenhuisopnames. Terwijl Israël als eerste had geboosterd. Dan zie je dat als je te snel hebt geboosterd, dat je de deltavariant hebt gedrukt, maar voor omikron is dat waarschijnlijk weer te lang geleden.”



Inmiddels zijn de RIVM-prognoses wel aangepast aan de nieuwste gegevens, waardoor de scenario's beter uitpakken. ,,Als de besmettelijkheid erger is of boostereffectiviteit lager uitpakt, krijg je weer andere uitkomsten. Dat moet de komende tijd voor Nederland blijken.”



Dat Denemarken nu wel besluit tot het loslaten van veel restricties en Nederland nog niet, komt volgens Van Dissel door ‘een combinatie van factoren: ,,Ze liggen drie weken op ons voor, er is meer geboosterd en je moet kijken naar de opvolging van leefregels. Wij hadden een zeer grote belasting van ziekenhuizen voor deze golf, dan wil je ook niet meteen een toename zien.”