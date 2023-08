Waarom viel de keus op Wopke Hoekstra? ‘Europese christendemocraten wilden per se een partijgenoot’

Het doorgaans schimmige spel rond benoemingen van topposities liep toch anders dan velen vooraf verwachtten. En dus gaat CDA-vicepremier Wopke Hoekstra dinsdag op bezoek bij Commissievoorzitter Von der Leyen. Later wacht nog een grillsessie van de beoogde nieuwe Nederlandse Eurocommissaris in het Europees Parlement. Daar maakt vooral de socialistische fractie (de tweede partij in het Europarlement) bezwaar tegen de benoeming. De linkse fracties willen het liefst dat de klimaatportefeuille na het vertrek van Timmermans in ‘progressieve handen’ blijft.



De opstelling van de socialisten is niet los te zien van de strijd die in het Europarlement heerst over hoe ver de klimaat- en natuurregels nog moeten worden aangescherpt. De christendemocraten willen een pas op de plaats, de linkse fracties willen er een schepje bovenop.



Hoekstra staat als voormalig bewindspersoon op Financiën en nu Buitenlandse Zaken niet bepaald bekend om zijn uitgesproken klimaatprofiel. Daarbij maakte hij in de EU weinig vrienden toen hij de Zuid-Europese landen in de coronacrisis bekritiseerde vanwege hun te losbandige begrotingsdiscipline. ,,Hij weet weinig van klimaat”, zegt een voormalig Brusselse diplomaat op voorwaarde van anonimiteit, ,,dus mogelijk spelen er andere overwegingen mee bij zijn kandidatuur.”