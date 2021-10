Warme ontmoeting tussen Rutte en Canadese premier Trudeau, maar onbegrip over Ceta-verdrag

videoDemissionair minister-president Mark Rutte heeft vandaag Canadese premier Justin Trudeau ontvangen in Den Haag. Aan de vooravond van de G20 en de klimaatconferentie in Glasgow hebben ze onder andere gesproken over handelsrelaties, klimaat en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Ook het handelsverdrag Ceta kwam aan bod.

Beide premiers hadden na hun gesprek niets dan lof voor elkaar. ,,Nederland en Canada hebben zo veel met elkaar gemeen, dat het alleen maar logisch is dat we als landen samenwerken”, vertelt Trudeau na afloop.

Rutte is het daarmee eens, en kondigt aan dat hij samen met Trudeau een start wil maken met een nauwere samenwerking: ,,We stellen als doel iedere twee jaar als overheden samen te komen om elkaar te ondersteunen. Dit is de volgende stap in de sterke relatie tussen onze landen.” Daarnaast hebben de premiers afgesproken veel samen te werken bij de G20-top en de COP26-klimaatconferentie de komende dagen.

Toch is er nog wel een heikel punt in de onderlinge band tussen Nederland en Canada: het Europese Ceta-verdrag moet na een nipte meerderheid in de Tweede Kamer nog geratificeerd worden in de Eerste Kamer. Eerder vandaag sprak de Canadese premier al met een aantal Kamerleden over het verdrag, wat nagenoeg alle importheffingen tussen Europa en Canada op zou heffen, maar ook bij de gezamenlijke persconferentie was hij er duidelijk over: ,,Als je het niet eens bent met een vrijhandelsverdrag met een progressief, op klimaat gericht land als Canada, misschien ben je dan toch niet écht een voorstander van vrije handel.”

Onder de oppositie heerst onder meer de vrees dat door Ceta de Europese standaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, dierenwelzijn en voedselveiligheid worden afgezwakt.

Volledig scherm Canadese minister-president Justin Trudeau spreekt op een gezamenlijke persconferentie met demissionair premier Mark Rutte over het gesprek dat ze kort daarvoor gevoerd hebben. © Reuters

Trudeau begon zijn dag in de Ridderzaal, waar hij een aantal Eerste- en Tweede Kamerleden sprak. Daarna bezocht de liberale premier nog de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom in aanwezigheid van prinses Margriet, die geboren is in Canada toen de koninklijke familie moest vluchten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Later vandaag spreekt de Canadese premier samen met Rutte met studenten van de Universiteit Leiden, waarna het korte bezoek afgesloten wordt met een besloten werkdiner. Morgen vertrekken Trudeau en Rutte samen naar de G20-top in Rome, en ook maandag en dinsdag komen de leiders elkaar weer tegen op de klimaatconferentie in Glasgow.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Volledig scherm De aankomst van de Canadese minister-president Trudeau voor een bezoek aan Rutte. © Brunopress

Volledig scherm Prinses Margriet en de Canadese premier Justin Trudeau tijdens een rondleiding op de Canadese Oorlogsbegraafplaats, waar honderden jonge Canadese soldaten liggen begraven. Bergen op Zoom en de omliggende gemeenten zijn in oktober 1944 bevrijd door de Canadezen, als onderdeel van de Slag om de Schelde. © ANP