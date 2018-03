Wat moet je niet vergeten als je naar het stemhokje gaat

UpdateStemgerechtigden kunnen woensdag hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zeven do's & don'ts over het stemhokje.

1. Neem je paspoort én je stempas mee naar het bureau. De kiezer moet zich kunnen legitimeren met paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag op 21 maart 2018 maximaal 5 jaar zijn verlopen. De stempas toont aan dat je gerechtigd bent om te stemmen. Zonder stempas kun je je stem niet uitbrengen.

2. Alle stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Sommige bureau's zijn vannacht of vanmorgen in alle vroegte al open gegaan. Het stemmen moet gebeuren met een rood potlood. Het gekozen vakje moet goed worden ingekleurd of aangevinkt. Als er meerdere vakjes zijn gekozen, is een stem ongeldig. Foutje gemaakt? Dan mag je eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

3. Leuk met de kinderen samen je stem uitbrengen? Een stemmer moet vanwege het stemgeheim in principe alléén het stemhokje in. Hiermee wordt voorkomen dat iemand zich gedwongen voelt om een bepaalde keus te maken. Alleen als een ouder een baby of een kindje tot drie jaar bij zich heeft kan hij of zij toestemming vragen aan de voorzitter van het stembureau, omdat kinderen op deze leeftijd geen invloed op het stemgedrag kunnen hebben. Mensen met een lichamelijke beperking mogen wél worden geholpen.

4. Mag je het uitbrengen van de stem vastleggen? Ja dat mag, ook al leidde de zogenoemde 'stemfie' na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tot commotie omdat de Kiesraad vond dat het kiesgeheim hierdoor in gevaar zou komen. Bovendien zou een foto als bewijs kunnen gelden als iemand gedwongen wordt ergens op te stemmen. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk nam het advies om de stemfie te verbieden echter niet over.

5. Hoe ziet een goedgekeurd hokje er eigenlijk uit? Het stemhokje moet bestaan uit een achterwand en twee zijwanden, die elk ten minste 1 meter breed en 2 meter hoog zijn. In elk stemhokje moet een lessenaar staan met rode potloden en een handleiding voor de kiezer. Je voelt je misschien wat bespied in zo'n open hokje, maar er mogen géén gordijnen hangen, omdat zichtbaar moet zijn wat een kiezer in het hokje doet.

6. De tafel van de leden van het stembureau moet wel op voldoende afstand staan van de hokjes, zodat een kiezer voldoende privacy heeft. In het stemlokaal staan voor de stembureauleden, een tafel en een aantal stoelen. Kiezers mogen niet achter de tafel komen.