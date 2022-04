‘We’ falen niet rond sancties tegen Russen, beweert minister Hoekstra

Klopt het beeld dan toch dat Nederland te traag is met het uitvoeren van sancties en sluizen Russen nog steeds ongezien hun geld weg? Nee, zegt de speciaal aangestelde oud-minister Stef Blok, die is aangetrokken om het over tal van ministeries verdeelde sanctiebeleid te ‘stroomlijnen’.

Critici in de Tweede Kamer wijzen erop dat andere landen als Frankrijk (22 miljard) en Italië (800 miljoen) hogere cijfers scoren. ‘Onacceptabel’ en ‘gênant’, schamperde een deel van de Tweede Kamer. Maar volgens Blok is dat beeld niet terecht. Ja, Nederland heeft zo’n 488 brievenbusfirma’s aan de Zuidas met Russische eigenaren. Maar: die zijn niet per se in handen van de pakweg 1100 Russen op de sanctielijst. En het gaat vooral om holdings, de fabrieken, het geld: alles staat vaak in andere landen. Er vloeit misschien één of twee keer per jaar geld door de brievenbusfirma’s, wanneer dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. En dat gebeurt niet meer sinds de sancties.