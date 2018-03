'We gaan niet oplappen, we gaan vernieuwen'

Blok luidt noodklok bij VN over crisis in Syrië

11:38 Tijdens zijn eerste bezoek aan de VN-Veiligheidsraad in New York zal minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vandaag aandacht vragen voor de toestand in Syrië. Nederland is een maand lang voorzitter van de raad.