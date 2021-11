Weer een lange winter in lockdown? OMT houdt rekening met het ergste: ‘Maar je wil rust in de tent’

Dat stelde OMT-voorzitter Jaap van Dissel in een vragenronde met Kamerleden vanochtend. ,,Actie is nodig om het aantal contacten terug te brengen. Maar er is veel onzekerheid, waardoor we niet precies weten waarop we uitkomen”, zei Van Dissel. ,,Het wrange is ook: met name de basisregels, thuis blijven en testen bij klachten, worden niet genoeg nageleefd. Als dat wel zou gebeuren zou je andere maatregelen niet eens hoeven te nemen.” In de laatste grote RIVM-peiling stelt slechts 40 procent van de respondenten zich te laten testen en thuis te blijven bij klachten. ,,Dat is zonde, je wil rust in de tent”, zei Van Dissel.

Grafieken

De coronacurves gaan al weken de verkeerde kant op. En dat blijft nog even zo, blijkt uit de RIVM-berekeningen. De komende tijd zal het aantal nieuwe ziekenhuisopnames dagelijks nog oplopen met 175 à 200 en 30 tot 40 op de IC. Het totaal aantal coronapatiënten op de intensive care kan stijgen van 240 nu naar 375 tot wel 500 of 750 half december als het tegenzit, en zelfs meer dan duizend in het slechtste geval.

Dat zou ook een ramp zijn voor andere patiënten in de ziekenhuizen, waar nu al veel reguliere- en inhaalzorg door de coviddrukte uitgesteld wordt.

OMT: bereid zwaardere restricties voor

Zware lockdownregels om contacten te verminderen zijn nu ‘nog niet opportuun voor directe uitvoering’ maar kunnen wel alvast voorbereid worden, schrijven de adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) in hun brief aan het kabinet. Dat probeert nu met een reeks ingrepen de nieuwste coronagolf te stuiten.

Als dat niet werkt, noemen experts als eventuele extra restricties de beperking van openingstijden in de horeca, beperking van thuisbezoek, herinvoering van verplichte vaste zitplek en sluiting van niet-essentiële winkels.

Ook het 2G-protocol, waarbij alleen gevaccineerden of genezen personen een coronapas krijgen, behoort tot het zware pakket waar de regering rekening mee moet houden.

Deze passage uit het advies is opvallend: in een interview met deze nieuwssite benadrukte Van Dissel vorige maand nog dat we nu in een ‘principieel andere fase’ zitten van de coronacrisis dan de vorige winter. Harde lockdownregels zag hij toen absoluut niet als reëel.

Vaccinatie-effect

Volgens beddencoördinator en bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC is het overgrote deel van de nu 1300 opgenomen coronapatiënten niet gevaccineerd, zo benadrukte hij opnieuw op vragen hierover van Kamerlid Wybren van Haga. Kuipers: ,,Ze werken sterk. Je zou rustig de stelling kunnen verdedigen dat als iedereen in Nederland gevaccineerd was, er van de huidige 1300 opgenomen patiënten meer dan duizend niet in het ziekenhuis zouden hebben gelegen. Dan hadden 250 mensen in de ziekenhuizen gelegen en was er niets aan de hand geweest en hadden we niet hoeven spreiden.’’ De patiënten die -ondanks dubbele inenting- toch met covid in het ziekenhuis belanden, hebben vaak onderliggende medische problemen, schetst Kuipers.

Kamerleden willen nog preciezere data over de vaccinatiestatus van opgenomen coronapatiënten, RIVM-directeur Van Dissel belooft deze nog te sturen voor het coronadebat vanmiddag.

Het OMT en kabinet mikken erop dat de eerste reeks maatregelen de toestroom naar ziekenhuizen vanaf volgende week zullen dempen, maar zekerheden zijn er niet. Daarom moeten harde lockdownregels alvast voorbereid worden.

De ingrepen op een rij

- Houd 1,5 meter afstand

- Werk de helft van de tijd thuis

-Mijd spitsreizen, drukte in het OV, schud geen handen

- Het coronatoegangsbewijs geldt vanaf 6 november ook op buitenterrassen, in onder meer sportscholen, zwembaden, bij amateursport en muziekles. En (na wetswijziging) is de pas ook verplicht op ‘doorstroomlocaties’ als pretparken en dierentuinen

- Draag een mondkapje in publieke binnenruimten als winkels, stations, bibliotheken en gemeentehuizen (vanaf 6 november). Mondkapplicht geldt ook bij contactberoepen als de kapper. Studenten in mbo en hoger onderwijs moeten op de gang eveneens een mondkap op

-Waar een coronapas verplicht is, hoeft geen mondmasker gedragen te worden

- Een regionale aanpak in coronabrandhaarden lijkt onhaalbaar, wel worden bedrijven en burgemeesters opgeroepen beter te handhaven

- Extra regels voor ongevaccineerden zijn voorlopig uit beeld, maar niet definitief van tafel

- Het kabinet bereidt alvast wetgeving voor zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden waar bezoekers ook een QR-code moeten tonen (zoals de horeca)

-Ook wordt bekeken of andere bedrijven - en zorgverleners - ook om een QR-code kunnen vragen

Dinsdagavond kondigden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan dat ruim een maand na de septemberversoepelingen toch weer een flinke stap terug gezet moet worden. Als deze ingrepen niet genoeg effect sorteren, dreigen al volgende week vrijdag nieuwe restricties.

