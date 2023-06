Weer gedoe rond parlementaire enquête: VVD en CDA stappen op en laten fraudecommissie links liggen

Opnieuw rommelt het flink rond een parlementair onderzoek: VVD en CDA hebben hun leden teruggetrokken uit de commissie die onderzoek doet naar het fraudebeleid van de overheid. Dat werk zou te veel tijd van de parlementariërs opslurpen, al klinken in de wandelgangen ook klachten over de vermeende ‘politiek gekleurde agenda’ van de enquêtecommissie.

VVD en CDA hebben hun leden van de enquêtecommissie fraudebeleid teruggetrokken en géén vervanger aangemeld. Het CDA heeft definitief besloten niemand meer af te vaardigen, de VVD ‘beraadt zich daar nog op’ maar heeft wel ‘problemen met de werkwijze van de commissie', melden ingewijden.

Als ook de VVD niemand levert, dan zou de grootste partij van de Tweede Kamer geen deel meer uitmaken van de enquêtecommissie die dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening bij de overheid onderzoekt. Onder meer de Toeslagenaffaire was aanleiding voor dit bredere onderzoek, de commissie is al sinds begin vorig jaar bezig met vooronderzoek, na de zomer beginnen de openbare verhoren.

Als de VVD definitief afhaakt, wordt de commissie nog slechts gevormd door Kamerleden van D66 (de coalitiepartij die met Salima Belhaj de voorzitter levert), en verder alleen oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdD, Denk en BIJ1. Partijen ter rechterzijde van het politieke spectrum zijn niet langer vertegenwoordigd.

CDA: te druk

CDA-Kamerlid René Peters had ‘tegen de kerst’ al voor zichzelf besloten dat hij het werk niet kan combineren met zijn andere taken als woordvoerder Onderwijs en Jeugdzorg. ,,Ik schrijf al mijn debatbijdragen zelf.” Peters’ tijdelijke opvolger was een ander CDA-Kamerlid, Evert Jan Slootweg. Maar ook hij besloot dat het niet goed te doen is met zijn volle takenpakket als woordvoerder financiën daarnaast.

Vervolgens heeft het CDA besloten om helemaal geen lid af te vaardigen voor deze commissie, ook omdat de partij veel nieuwe leden heeft in de Kamerfractie, er straks twee onderzoeken tegelijk lopen en het enquêtewerk onderschat wordt.

Bij de VVD zat Kamerlid Ingrid Michon in de commissie, zij werd tijdelijk opgevolgd door Kamerlid Hatte van der Woude, maar ook zij kon de klus lastig combineren met ‘werk en privé’ én ze had problemen met de ‘werkwijze’ van de commissie, heet het.

In Haagse wandelgangen klonk eerder ook kritiek op de insteek van het fraudeonderzoek. Zo zou het lijken alsof de commissie alleen maar op zoek is naar de conclusie dat er altijd sprake was van racisme bij de overheid, stelde een ingewijde van de coalitie.

De formele argumenten over werkdruk verbazen bronnen bij andere partijen die wel meedoen aan de fraudeenquête: ,,Ik denk dat partijen als Denk en Bij1 met veel minder Kamerleden in het parlement toch meer voelen van het commissiewerk dan de VVD met 34 of het CDA met 14 zetels. Dus dat is een bijzonder argument”, zegt een bron bij een van de deelnemende oppositiepartijen.

Het plotselinge vertrek van VVD en CDA uit de fraudecommissie volgt op gedoe bij een andere (voorbereidende) enquêtecommissie over het coronabeleid. Die enquête dreigt op een mislukking uit te lopen nu partijen weinig trek hebben om iemand af te vaardigen voor de beladen megaklus van drie jaar. Ook klinkt er kritiek op de onderzoeksopzet, die te eenzijdig zou zijn. Daarom is de stemming uitgesteld over het onderzoeksplan. Onduidelijk is nog wanneer de permanente enquêtecommissie aan de slag kan.

