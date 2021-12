Weer verdedigt Rutte akkoord van coalitie die niemand lijkt te willen

Analyse Met kabinet-Rut­te IV prediken oude coalitie­part­ners nieuw tijdperk

Met het kabinet-Rutte IV prediken de oude coalitiepartners een nieuw tijdperk. De aanloop was tergend traag, maar de inhoudelijke onderhandelingen verliepen alsnog vrij vlot. De formatie van 2021 was uniek in zijn soort.

13 december