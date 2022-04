Weer verdwijnen coronahordes: niet-gevaccineerden niet meer in quarantaine, mondkapadvies vervalt

Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten na advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Al eerder schrapte de politiek tal van coronarestricties, nu gaan ook veel van de laatst overgebleven adviezen overboord.

Wel blijft het devies om na een besmetting in isolatie te gaan, zodat het virus niet overgedragen kan worden, meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) zojuist in een toelichting op het besluit. ,,Als je klachten hebt, doe dan een test. En als je positief blijkt, ga in isolatie. Anders besmet je mensen in je omgeving. Wel kijkt het RIVM nog of de periode korter kan dan 5 dagen. Dat is al kort, maar wellicht kan het nog korter.”

Want corona is ‘helaas niet voorbij’, stelt de minister. ,,Het gaat nu goed, maar corona gaat niet meer weg, dat weten we. Het zal op enig moment weer toenemen, dat weten we. We vinden het verantwoord om deze adviezen per direct te schrappen, maar we zien in het Verenigd Koninkrijk ook dat de toestroom naar ziekenhuizen nog altijd groot kan zijn. We houden rekening met een eventuele opleving in het najaar. ”

Een extra vaccinatieronde in de herfst een serieuze optie, ofwel alleen voor ouderen (60-plus) en zwakkeren of zelfs de hele bevolking in het geval er een nieuwe variant opkomt. ,,Er is nu geen duidelijk plan voor, maar ik heb de Gezondheidsraad gevraagd wanneer je voor welke doelgroep zou moeten overgaan tot een nieuwe vaccinatieronde. Maar hopen dat we er met één of twee prikken zouden zijn, deden we misschien in 2020, maar inmiddels weten we dat het niet zo uitpakte in de praktijk helaas. Het is voor nu niet anders.”

Vanwege Europese afspraken blijft in vliegtuigen wel verplicht om een mondneusmasker te dragen. ,,En er zijn veel mensen die een kwetsbare gezondheid hebben. Wees dan voorzichtig, en schroom niet om een mondkapje te gebruiken.”

Kuipers dreigt wel de juridische basis te verliezen onder veel coronaregels, nu een meerderheid van de Senaat de verlenging van de coronawet lijkt te blokkeren. ,,Als de verlenging verworpen wordt, moeten we terugvallen op noodwetgeving, dat heeft absoluut niet mijn voorkeur.”

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag nog wel in met de huidige vijfde verlenging van de tijdelijke wet, maar de steun is geslonken tot de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Ook PvdA en GroenLinks stemden tegen de verlenging.

Een flink aantal partijen vindt het niet langer verantwoord om de wet in leven te houden nu dreiging door het virus fors afneemt. ,,Wij zijn erg kritisch”, waarschuwde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld afgelopen weekeinde al. ,,Zulke grove inperking van grondrechten mag niet gaan wennen. Wat niet nodig is, moet ook niet in de wet komen.”

Voor de zesde verlenging vanaf juni is nog minder steun, zeker in de Eerste Kamer. ,,Er zijn nu nauwelijks maatregelen maar we hebben nog wel de juridische basis", zei Kuipers vanmiddag. ,,Als die verdwijnt, dan moet je dus terug naar de situatie die we bij de eerste golf hadden. Dat is uiteraard aan de Kamer. Maar de kans dat er op enig moment weer iets nodig is aan maatregelen is zeer reëel met dit virus. Dan wil je natuurlijk alles zo selectief mogelijk inzetten.”

De tijdelijke coronawet biedt het wettelijke geraamte voor tal van coronarestricties zoals afstand houden, het coronatoegangsbewijs, de maximale groepsgrootte en sluiting van horeca en scholen.

