Weer waagt een advocaat de sprong naar de Kamer: Diekstra op lijst Code Oranje

Diekstra komt in de top tien, meldt de partij. De nieuwe partij doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart en wil vooral veel meer inspraak van burgers - onder meer via referenda en jury’s. Behalve lijsttrekker Richard de Mos, ex-wethouder van Den Haag, komen onder anderen diens advocaat Peter Plasman (plek twee) op de lijst en Leefbaar Rotterdam-kopstuk Tanya Hoogwerf (plek drie). De Mos: ,,Met Sébas hebben we weer iemand die met zijn poten in de klei staat.”

Slachtoffers

Diekstra wordt wel beschouwd als ‘de slachtofferadvocaat van Nederland’. Hij vertegenwoordigt nabestaanden in geruchtmakende zaken: Diekstra staat de vader bij van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag, de ouders van het overleden fotomodel Ivana Smit, een zus van een slachtoffer in de zaak-Thijs H. en ook de vriend van Anne Faber, de vrouw die vermoord werd door Michael P.

De advocaat wil op het Binnenhof betere budgetten voor de rechtsbijstand regelen: ,,Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen, gewone mensen kunnen een gang naar de rechter amper betalen. Daar erger ik me kapot aan, het is een aantasting van de rechtsbescherming. Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid, de eigen bijdragen en griffierechten weer naar een normaal niveau en er moet weer stevig geïnvesteerd worden in de sociale rechtsbijstand én rechtspraak.’’

Volledig scherm Diekstra arriveert bij de rechtbank voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Thijs H. © ANP

Diekstra noemt de toeslagenaffaire als voorbeeld dat goede rechtshulp cruciaal is: ,,Zo veel ouders die door de Belastingdienst volstrekt onterecht zijn weggezet als fraudeur en die nog altijd de grote schade niet hersteld hebben gezien.”

Ook wil de advocaat een parlementaire enquête naar de jeugdzorg in Nederland. ,,We zijn kampioen uithuisplaatsingen, zo veel levens raken verwoest, dat verdient een grondig onderzoek en herziening”, zegt Diekstra die zichzelf omschrijft als ‘wat rechtser’ bij justitie en veiligheidsthema’s maar ‘misschien meer links’ als het aankomt op ‘medemenselijkheid’: ,,Maar het leuke is: we willen gewoon problemen oplossen, daarbij speelt links of rechts geen rol. Er staan mensen op de lijst die je kneiterlinks kunt noemen en mensen die anderen extreemrechts zouden noemen. Maar daar doen we dus niet aan.”

Code Oranje mikt op zeker drie zetels in maart. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond wordt de beweging nu gepeild op één zetel.