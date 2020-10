Weg met wollig taalgebruik en ambtelijk jargon: taalexperts helpen ambtenaren simpeler schrijven

Inmiddels zijn 20.000 overheidsteksten verbeterd, blijkt uit een enquête van Knops onder 188 organisaties, zoals gemeenten en provincies. ,,Dat is echt veel meer dan de 1000 teksten die we vooraf als doel hadden gesteld’’, zegt Knops. ,,We zien dat de sneeuwbal gaat rollen.’’



Toch blijkt er nog veel weerstand onder ambtenaren te zijn. Van de organisaties die zijn begonnen met het verbeteren van teksten geeft 33 procent aan ‘vaak of zeer vaak’ weerstand te ondervinden van collega’s. Bij nog eens 42 procent is er sprake van ‘gemiddelde weerstand’. Slechts een kwart proeft enthousiasme over het schrijven van begrijpelijke teksten.