Weinig hoop voor pulsvissers: verdere aanscherping dreigt

Schouten benadrukt dat ze al ‘3-0 achter stond’ bij haar aantreden, omdat het Europees Parlement toen al had besloten dat er een verbod moest komen op de pulsvisserij. Waarom het sentiment in Brussel plots is omgeslagen, weet ze niet goed. ,,Ik was aan het hozen, dus dan ga je niet helemaal bedenken hoe je de dingen anders had kunnen doen.’’ Ze stelt vast dat de parlementsleden vooral zijn gedraaid op basis van emotie en gevoel, terwijl de pulsvisserij ‘bewezen milieuvriendelijker is’ dan de traditionele methodes.



Terugkijkend denkt ze wel dat Nederland al in 2011, toen betrokken partijen naar Brussel gingen om uitbreiding van de pulsvisserij te bepleiten, de overige lidstaten beter had moeten betrekken in de plannen. ,,Met de pulsvisserij wordt vooral tong en platvis gevangen, waardoor de techniek vooral voor Nederlandse vissers goed is. We hebben daarbij onvoldoende aandacht gehad voor de andere lidstaten.’’



De oppositie was niet tevreden met die beantwoording. ,,Toen de Franse president Emmanuel Macron zei dat het pulsvissen verboden moest worden, hadden alle alarmbellen af moeten gaan’’, aldus PVV-Kamerlid Barry Madlener. ,,Waarom heeft de minister niks gedaan?’’ Laura Bromet (GroenLinks) verwijt de minister een gebrek aan ‘leiderschap en verder kijken dan de waan van de dag’. ,,De overheid heeft slappe knieën in onderhandelingen in Brussel, sneerde FvD-voorman Thierry Baudet.



PvdA-Kamerlid William Moorlag vroeg zich openlijk af of minister Schouten goed daadkracht heeft getoond. ,,Als de heer Moorlag de tijdlijn goed bekijkt, en wat precies door welk kabinet is gedaan, denk ik dat hij ook wel wat reflectie kan toepassen’’, reageerde Schouten, refererend aan de deelname van de PvdA in het kabinet Rutte-II.