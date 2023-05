Werd 5,1 miljard aan coronageld wel goed besteed? Onzekerheid duurt voort

Volgens de Algemene Rekenkamer is van miljarden euro’s die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgaf tijdens de coronapandemie nog steeds niet vast te stellen of dat geld goed is besteed. Elk jaar onderzoekt de Rekenkamer alle uitgaven die het kabinet van het voorgaande jaar deed. In haar verantwoordingsonderzoek over 2022 roept de Rekenkamer minister Sigrid Kaag (Financiën) op om haar collega Ernst Kuipers (VWS) ‘de helpende hand te bieden’.



Voor het derde jaar op rij concludeert de Rekenkamer dat het ministerie van VWS er niet in slaagt te verantwoorden waar al het geld dat tijdens het bestrijden van de coronacrisis is uitgegeven naartoe is gegaan. aanvankelijk had de Rekenkamer daar nog begrip voor. Er moesten onder ‘hoge druk’ allerlei maatregelen worden genomen. Maar nog altijd kan het ministerie van 5,1 miljard euro niet aangeven of dat geld goed is besteed. Bijvoorbeeld omdat niet kan worden hardgemaakt dat alle goederen en diensten waarvoor is betaald ook zijn geleverd.



Het ministerie benadrukt dat het geld niet is verdwenen maar erkent wel dat de geldende regels niet altijd goed zijn gevolgd. Het ministerie zegt dat er structurele verbetering nodig is en werkt hier naar eigen zeggen hard aan.