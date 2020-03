Werkgevers willen ongediplomeerde mbo’er alsnog aan diploma helpen

Mbo-studenten die nog vóór het einde van hun opleiding worden weggelokt door bedrijven moeten alsnog hun diploma halen. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat bedrijven die deze jongeren een leerwerkplek aanbiedt waardoor ze in elk geval nog één dag per week naar school gaan.

Dat spreken zij vandaag af met het Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven, de MBO Raad, de organisatie die toeziet op de leerplicht en het JOB, de organisatie voor mbo-studenten. Bedrijven zitten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt verlegen om extra handen. Steeds vaker halen zij werknemers zo uit de schoolbanken.

De minister wil dat niet. De ervaring leert dat als het weer slechter gaat met de economie, zitten jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt – dat zijn er jaarlijks ruim 25.000 – eerder werkloos thuis. Een nieuwe baan vinden is dan lastig, omdat ze geen diploma hebben.

Subsidie

Een mbo-student die een vak niet in de schoolbanken maar in de praktijk wil leren, kost een bedrijf gemiddeld 11.000 euro per jaar. Voor de begeleiding van zo’n leerwerkplek krijgen bedrijven wel een deel van de kosten terug via een subsidie. Maar dat bedrag loopt snel terug, omdat de pot met geld moet worden verdeeld over alle bedrijven.

,,Zij kregen eerder maximaal 2700 euro, maar dat bedrag is inmiddels gedaald naar 2216,70”, zegt Gertrud van Erp van VNO-NCW. ,,Ons appel is: beste minister, zorg voor meer geld.” Van Engelshoven komt echter niet met meer geld over de brug.

Ongediplomeerde kracht

Volgens het JOB, de organisatie voor mbo’ers, is het voor een bedrijf die overweegt een ongediplomeerde kracht in dienst te nemen ‘een kleine moeite’ om van die arbeidsplaats een leerwerkplek te maken. Voorzitter Jurgen van der Hel noemt de intentieverklaring, waar regeringspartijen CDA en VVD eerder al om vroegen, ‘een goede eerste stap’. ,,Als je niks doet, weet je zeker dat er niets verandert. Maar nu moet de uitval wel echt afnemen.”

Juist dat is volgens de MBO Raad ‘moeilijk precies te monitoren’, al worden de afspraken die lopen tot het eind van schooljaar 2023-2024 wel geëvalueerd. Volgens waarnemend voorzitter Frank van Hout moeten scholen zelf beter in de gaten houden of jongeren afhaken als hen werk wordt aangeboden.

Volgens Van Hout is het belangrijk om bedrijven uit te nodigen niet alleen aan de korte termijn maar ook aan de langere termijn te denken. ,,Dat is niet alleen in het belang van de student, maar ook in hun eigen belang om een werknemer met een beroepsdiploma te hebben.”

Leerwerkplekken