Wet aangenomen: kinderen niet meer geweerd van schoolreisje

Het is een deel van de Kamer al langer een doorn in het oog dat sommige scholen de vrijwillige ouderbijdrage voorspiegelen als een verplichte bijdrage. Betalen ouders niet, dan mogen hun kinderen in sommige gevallen niet meedoen met uitjes of feesten die de school organiseert.

Scholen zijn verplicht om in hun schoolgids te vermelden dat de bijdrage vrijwillig is, maar doen dat in de praktijk vaak niet. De hoogte varieert van enkele tientjes tot 600 euro per school. Ook mogen scholen geen laptops of iPads verplicht stellen. Als het nodig is voor de les, moet de school die beschikbaar stellen.